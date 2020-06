Justizminister will gemobbte Sozial-Pädagogin halten

Die vom Personalvertreter der Justizwache geäußerte Kritik am modernen Strafvollzug ist den speziell geschulten Betreuern schon lange ein Dorn im Auge. „Freizeitgestaltung, die schon perverse Auswüchse erreicht, Schifferl fahren auf der Donau“ – so macht sich Simma über Gruppentherapien lustig. Und er fordert ein Zurückfahren der medizinischen Versorgung in den Haftanstalten. Zum Beispiel einen „kalten Entzug“ für drogenabhängige Häftlinge (also ohne Substitutionstherapie) sowie einen Selbstbehalt für Insassen, wenn sie sich zum Anstaltsarzt oder einem Facharzt vorführen lassen.

Laut Simma werden die Justizwachebeamten personell ausgehungert, um sich diesen „humanen Strafvollzug“ leisten zu können. Die Justizwache erbringe neben der Überwachung auch gute Betreuung. Das ist weitgehend unumstritten. Was fehlt, ist jedoch die spezielle Ausbildung, etwa für die Bedürfnisse von Jugendlichen.