Jung und dynamisch ist diskriminierend

"Suchen Verstärkung für ein junges, dynamisches Team": Personalberater Othmar Hill denkt bei dieser Stellenausschreibung nicht automatisch nur an Junge. "Wer sagt denn, dass nicht auch ein 60-Jähriger gut in ein junges, dynamisches Team passt? Also für mich heißt das keineswegs, dass die Formulierung Ältere ausschließt", versteht er die Abmahnung nicht.

Die Gleichbehandlung sei wichtig, der Umgang mit ihr aber viel zu verkrampft. Für Betriebe sei es "lästig und lähmend", sich immer neuen Normen und Paragrafen anpassen zu müssen. "Diese Normopathie ist eine Krankheit", schimpft Hill. Der Wirtschaft erweise man damit keinen guten Dienst.

Grundsätzlich rät Hill, der nach eigenen Angaben schon 14.000 Stellenausschreibungen selbst getextet hat, zu mehr Fantasie und Kreativität bei der Personalsuche: "70 Prozent aller Inserate sind Schrott". Ein gutes Stelleninserat brauche seine Zeit; jede Zielgruppe habe ihre eigene Ansprache.

Gehaltsangaben

Statt mit eigenen Ideen Neugier zu wecken, würden die Formulierungen aber immer uniformer, selbst die verpflichtenden Gehaltsangaben in Inseraten seien austauschbar geworden. "Wer nur das kollektivvertragliche Mindestgehalt mit Bereitschaft zur Überzahlung angibt, sagt genau gar nichts aus", kritisiert der Experte. Unternehmen wenden ein, dass sie bezüglich Gehalt lieber auf Nummer sicher gehen und sich nicht festlegen wollen, bevor sie mit Bewerbern gesprochen haben. Wird eine Überzahlung im Inserat ausdrücklich versprochen, so muss sie auch bezahlt werden. Die vermeintliche Gehalts-Transparenz erweist sich dadurch in der Praxis aber als Rohrkrepierer.

Zu mehr Lockerheit rät der Gründer und Eigentümer von Hill International auch bezüglich der so genannten "verpönten Fragen" bei Bewerbungsgesprächen, die immer mehr ausufern. "Das ist naiv, scheinheilig und sinnlos". Jeder Mensch "vermesse" schließlich jeden – jeden Tag.