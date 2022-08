Jung Mann bei Arbeitsunfall in Kärntner Papierfabrik gestorben

Bei einem Arbeitsunfall in der Mondi-Papierfabrik in Frantschach-Sankt Gertraud im Kärntner Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) ist am Montag ein 20 Jahre alter Leasing-Arbeiter getötet worden. Er wurde zwischen einem Hubwagen und der Stahlverkleidung eines Ventilators eingeklemmt, berichtete die Polizei. Wie genau es zu dem Unglück kam, wird noch untersucht. Mondi bestätigte den Unfall.

Geschäftsführer Gottfried Joham: "Wir sind zutiefst betrübt über den tragischen Verlust unseres Mitarbeiters. Der Vorfall wird in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden untersucht, und wir werden entsprechend den Ergebnissen handeln."