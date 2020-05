Jung-Grüne provozieren Stadtchef mit Riesenjoint

Österreich

Cannabis

Klagenfurt

Scheider

Tourplans

Klagenfurt

Lindwurm

Cengiz Kulac

Die Jungen Grünen reisen aktuell durch ganz, um für eine "vernünftige Legalisierung" vonzu werben. Die Kampagne trägt den Titel "Ein Joint geht durchs Land". "ist eine beliebte und gefährliche Einstiegsdroge. Ich habe alle zuständigen Behörden angewiesen, solche Aktionen in, insbesondere in der Umgebung von Schulen, zu untersagen", hattebetont. Dieses Statement hat die "Greenhorns" zu einer Neugestaltung desveranlasst. "Wir kommen am Montag nach. Allerdings nicht vor Schulen, sondern auf den Neuen Platz. Da werden wir Fotos mit demRiesenjoint und demmachen", sagte am Dienstag Bundessprecherim KURIER-Gespräch.