Jugendliche auf Schutzweg in Innsbruck von Auto angefahren

Eine Jugendliche im Alter von 15 Jahren ist Dienstagfrüh von einer 54-jährigen Autofahrerin in Innsbruck angefahren und verletzt worden. Die Frau fuhr auf der Philippine-Welser-Straße, als die Jugendliche laut Angaben der Fahrerin plötzlich über den Schutzweg gelaufen ist. Sie habe das Mädchen zu spät gesehen, sagte sie. Die Jugendliche hatte Schmerzen an den Beinen und wurde in die Klinik gebracht.