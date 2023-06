Jugendliche angezeigt: 15-Jährigen in der Obersteiermark attackiert

Fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sollen am Samstag in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) einen 15-Jährigen geschlagen und beraubt haben. Der Bursche verständigte die Polizei und gab an, dass ihm bei dem Vorfall sein Handy und seine Geldtasche geraubt worden wären.

Fünf Personen wurden als Tatverdächtige ausgeforscht, sie bestritten laut Polizei die Tat.