Jugendbande: Raub in Park in Wien-Liesing

Auf dem Heimweg nach der Schule soll ein 14-Jähriger im Beisein eines Freundes im Fridtjof-Nansen-Park von einer Gruppe Jugendlicher umzingelt und seines Bargeldes beraubt worden sein.

Es wird vermutet, dass sich in der Gruppe amtsbekannte Burschen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren befanden, die an der Tat maßgeblich beteiligt waren. Die Ermittlungen sind laut Polizei in vollem Gange.