Jörg Haider und die blinde Justitia

Manche tun sich in Kärnten nach wie vor schwer, Jörg Haiders Unfall von 2008 als halsbrecherische Todesfahrt eines Alkoholisierten zu akzeptieren. Nicht anders ist es zu erklären, dass Verschwörungstheorien blühen und selbst das Land nicht weiß, wie man mit einer "Justitia"-Statue, die an der Haider-Gedenkstätte aufgestellt wurde, umgehen soll.

Justitia, die Personifikation der Gerechtigkeit. In der linken Hand hält sie eine Waage, in der rechten ein Richtschwert. Eine solche Statue steht seit wenigen Tagen an der Haider-Gedenkstätte in Lambichl, Gemeinde Köttmannsdorf, wo 2008 die Heimfahrt des 58-jährigen Landeshauptmanns von Kärnten ins Bärental ein jähes Ende fand. Wenn da nicht die Binde um die Augen der Justitia wäre, die in diesem Fall wohl eher nicht die Unparteilichkeit trotz Rang und Ansehen der Person, sondern die Blindheit der Justiz symbolisieren soll.