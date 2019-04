Jetzt hat auch die Steiermark ein kleines "Watergate"

" Gehässigkeit. Oder ein Lausbubenstückerl, man weiß es nicht“, überlegt Josef Koderhold: Der Vorsitzende der SPÖ im oststeirischen Vorau grübelt seit Tagen, wer denn einen Grund gehabt haben könnte, in das Parteibüro einzubrechen? Und sich die örtliche SPÖ-Mitgliederlisten sowie die Protokolle des Kontrollausschusses des Gemeinderates anzuschauen, wenn nicht gar zu fotografieren, wie die Polizei vermutet?

Koderhold bestätigt am Mittwoch einen Bericht der Kleinen Zeitung, wonach zwischen dem 29. März und dem 5. April in das Büro der Partei eingebrochen wurde. Genauer lässt sich der Zeitpunkt nicht festmachen, das lokale SPÖ-Büro ist nur an Freitagen besetzt.