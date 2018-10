Jeder Zentimeter wird akribisch überwacht

Besonders gefährlich wird es in einem Tunnel, wenn es brennt. Um Rauchgase im Ernstfall schnell aus den Röhren zu blasen und auch sonst für frischen Wind zu sorgen, hängen an den Tunneleinfahrten jeweils sechs Mega-Lüfter.

Um die Funktionsweise zu überprüfen und die Lüfter perfekt aufeinander abzustimmen, wurden beim Installieren 50 Liter eines Benzin-Diesel-Gemischs kontrolliert entzündet. Die Hitzeentwicklung entsprach der eines Fahrzeugbrandes und betrug mehr als 800 Grad. Die Lüfter lenken die Gase so um, dass sie nicht in die Nebentunnel, die als Fluchtwege dienen, gelangen können.

Eher unbeliebt bei schnellen Autofahrern ist die Section Control, die vor 15 Jahren installiert wurde. Das System überwacht die Geschwindigkeit eines jeden Fahrzeugs vom Anfang bis zum Ende des Tunnels und war schon für viele Strafzettel verantwortlich. So ärgerlich eine Strafe ist, so effektiv ist die Anlage aber in Sachen Sicherheit: Seit 2003 sind die Unfälle im Kaisermühlentunnel um 50 Prozent zurück gegangen. Außerdem gab es seit der Installation der Section Control keinen tödlichen Unfall mehr.