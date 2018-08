Jeder darf bei der Bärenjagd in Slowenien abdrücken

Die Bärenjagd prinzipiell ist legal, nur führende Weibchen sind geschützt. „Auch von Seiten der EU gibt es keine Einwände“, sagt Hubert Potocnik, Biologe von der Universität Ljubljana, der sich mit dem Bären-Monitoring beschäftigt. Der Bestand an Braunbären sei in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. „750 Bären leben in Slowenien, daher hat die Regierung beschlossen, dass 125 bejagt werden dürfen“, berichtet Potocnik. 100 waren es noch 2017.

Die Konzessionen ergehen an regionale Jagdclubs und die verhökern Feuer-Frei-Bescheide an jene privaten Interessierten, die eine EU-Jagdbewilligung haben (sollten).

Ein dreitägiger Jagdtrip mit Führer kann übers Internet bereits um 500 Euro gebucht werden. Verdoppelt man diese Summe, sind im „Bear-Package“ auch die Unterbringung in Hotels, Verpflegung und Tranfers enthalten.