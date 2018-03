Jagdverbot für Alfons Mensdorff

Wahrscheinlich sitzt der Strafvollzugs-Verwaltung noch der Fall Hannes Kartnig in den Knochen. Der ehemalige Sturm-Graz-Präsident hatte mit seiner Fußfessel, die ihm nur für den Aufenthalt daheim und den Weg zur Arbeit zugestanden worden war, bei der Premiere von „Tosca“ in der Grazer Oper für Aufsehen gesorgt. Als Kartnig auch noch in einem Nobel-Restaurant gesichtet wurde, musste er hinter Gitter. „Eine Einschränkung der Lebensführung muss mit der Fußfessel schon verbunden sein“, sagt Anstaltsleiter Wolf. Daran musste sich auch Mensdorff gewöhnen, gerechnet hat er damit offenbar nicht.

Am Donnerstag wurde der Schlossherr in die Justizanstalt Eisenstadt zum sogenannten Parteiengehör geladen. Man machte ihm klar, dass in seinem Berufs- und Privatleben einige Korrekturen vorzunehmen sind, damit der Hausarrest bewilligt werden kann. Es gibt ein fixes – vom Verein Neustart erstelltes – Zeitprofil, bestimmte Räume im Schloss sind Sperrzone, auch auf dem Anwesen wird ein gewisser Radius festgelegt. „Die Jagd ist ausgeschlossen“, sagt Wolf. Reisen zu seinem schottischen Schloss Dalnaglar Castle, wo Mensdorff früher hochrangige Politiker und Geschäftsleute zu Jagdgesellschaften eingeladen hatte, oder an andere Orte jenseits der Grenze sind mit Fußfessel ohnehin strengstens untersagt.

Mensdorff sagte zu, diese Punkte einzuhalten. Auch sein Anwalt Harald Schuster geht im Gespräch mit dem KURIER davon aus, dass der Lobbyist mit der Einhaltung der Regeln kein Problem haben wird. Anstaltsleiter Wolf erwartet, dass der Hausarrest nun in Kürze offiziell bewilligt werden kann. Immerhin hatte Mensdorff bereits im Dezember 2017 die Aufforderung zum Strafantritt bekommen.