Jagdkommando-Spezialist aus NÖ neuer Heeres-Chef von Vorarlberg

Seine militärische Karriere begann in Wiener Neustadt und führte über die Theresianische Militärakademie und das Jagdkommando unter anderem zur Fremdenlegion nach Frankreich. Zuletzt war Oberst Georg Dialer als österreichischer Verteidigungsattaché in Kiew in der Ukraine tätig. Im Einvernehmen mit Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) den 57-jährigen Wiener Neustädter zum neuen Militärkommandanten von Vorarlberg bestellt. Damit wurde eine wichtige personelle Entscheidung für die Sicherheitsstruktur im westlichsten Bundesland getroffen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium.

Internationale Erfahrung Dialer wird ab September auf Brigadier Gunther Hessel folgen, der als Attachée in die Schweiz wechselt. Mit seiner umfassenden Führungs- und Einsatzerfahrung bringt Dialer beste Voraussetzungen für die neue Funktion als Militärkommandant mit, gab das Ministerium am Freitag bekannt. "Mit Georg Dialer übernimmt ein erfahrener Offizier des Österreichischen Bundesheeres die Funktion des Militärkommandanten für Vorarlberg. Gleichzeitig will ich mich bei Brigadier Hessel für seine langjährigen herausragenden Beiträge und erfolgreiche Führungstätigkeit bedanken. Ich wünsche beiden viel Glück in Ihren neuen Funktionen", sagt Tanner. Wallner wünscht dem neuen Militärchef des Bundeslandes "viel Erfolg für seine neue, sehr verantwortungsvolle Aufgabe". "Ich freue mich auf eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne der Sicherheit unseres Landes. Mit ihm übernimmt ein international erfahrener Offizier mit großer fachlicher Kompetenz die Verantwortung über das Militärkommando Vorarlberg."

Kampfkurs in Französisch-Guayana Dialer wurde 1969 in Wiener Neustadt geboren und steht seit 1987 im Dienst des Bundesheeres. Nach seiner Ausbildung an der Militärakademie absolvierte der Offizier einen wesentlichen Teil seiner militärischen Ausbildung in Frankreich: Neben der französischen Heereskriegsschule besuchte er unter anderem den französischen Kommandokurs, die Stabsschule in Compiègne sowie den Dschungelkampfkurs der Fremdenlegion in Französisch-Guayana. 1998 wurde er als Leutnant zum Jagdkommando ausgemustert, wo er bereits zuvor als Unteroffizier eingesetzt war. In der Spezialeinheit bekleidete er zahlreiche Funktionen, darunter Gruppen-, Zugs- und Kompaniekommandant, Lehroffizier für Kampfschwimmer sowie Stabsoffizier. Internationale Erfahrung sammelte der verheiratete Familienvater bei Auslandseinsätzen am Balkan, in Afghanistan und in Zentralafrika. Neben seiner militärischen Laufbahn verfügt er über Qualifikationen als Kampfschwimmer, Fallschirmspringer und Bergführergehilfe.