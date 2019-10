Islamisches Gebetshaus erregt in Klagenfurt die Gemüter

Nun formierte sich Widerstand in Form einer privaten Onlinepetition, die den sofortigen Baustopp der Moschee fordert. Hauptkritikpunkt sei, dass im Vorfeld die Bevölkerung nicht rechtzeitig informiert wurde und in den Entscheidungsprozess nicht eingebunden war. Mittlerweile haben die Onlinepetition 12,865 Menschen (Stand 15 Oktober, 17 Uhr) unterschrieben.

Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da nicht eruiert werden kann, ob Unterzeichner mehrmals mit unterschiedlichen eMail-Adressen unterschrieben haben und ob auch alle Unterstützer in Klagenfurt leben.

Auch von der FPÖ gab es in letzter Zeit immer häufiger Kritik an dem Bau: „Die spürbare Verunsicherung der Klagenfurter Bevölkerung in Zusammenhang mit dem geplanten Bau des Kulturzentrums ist auf unzureichende Information und fehlende Transparenz zurückzuführen“, sagt Vizebürgermeister Wolfgang Germ ( FPÖ).

Gemeinderat Klaus Jürgen Jandl (TK) ortet eine durch fehlende Kommunikation verpasste Chance, ein Zeichen der Welt- und Glaubensoffenheit der Landeshauptstadt Klagenfurt zu setzten.