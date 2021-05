Internetausfall bei Magenta in Wien

Am Mittwochmorgen mussten sich einige Wiener im Home Office oder um das erste Bier für heute Abend auszumachen, etwas gedulden. Es wurden zahlreiche Ausfälle im Magenta-Netz vermeldet, hauptsächlich dürfte das Festnetz betroffen sein.

Nicht nur in Wien, auch in Graz und vereinzelt in Innsbruck soll es Ausfälle beim Internet geben. Laut der Website allestörungen.at dürfte das Problem seit etwa 1 Uhr Früh bestehen.

Auf der Website von Magenta heißt es, es wird bereits mit "Hochdruck an der Analyse und der Entstörung" gearbeitet.