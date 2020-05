In Zwettl an der Rodl (OÖ) sind 44 Flüchtlinge im Gasthof Zwettlerhof von Peter Schwarz untergekommen. Die mobile Betreuung der Asylwerber übernimmt die Caritas. Auch die Bevölkerung der Mühlviertler Kleingemeinde ist aktiv: So bieten zum Beispiel Ehrenamtliche Deutschkurse für die Neuankömmlinge an.