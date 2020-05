Z'sammleben in Bad Vöslau

Heiß diskutiert wurde die Errichtung einer Moschee vor einigen Jahren in Bad Vöslau. Vom damals eingeleiteten Mediationsverfahren profitiert die Gemeinde noch heute. Der Arbeitskreis Integration vereint unter dem Motto " Z'sammleben" eine Vielzahl von Projekten: Sprachkurse, integratives Kochen, das Buchprojekt "So viele Sprachen spricht Bad Vöslau" und das Sprachenkarussell, bei dem Kindern ab fünf Jahren Märchen in verschiedenen Sprachen vorgelesen werden, sind nur einige davon.