Strassburg: Wohnen im Ortskern

Strassburg im Gurktal hat nur 2150 Einwohner und mit 60 Asylwerbern eine relativ hohe Quote von Flüchtlingen. Drei Quartiere bietet die Gemeinde an - und zwar direkt im Ortskern, was die Integration der Flüchtlinge fördert und erleichtert. Regelmäßige Deutschkurse und die Beschäftigung der Asylwerber mit Reinigungsarbeiten und Tätigkeiten im Bauhof stehen auf der Tagesordnung. Die Aufnahme von Flüchtlingen hat in der Gemeinde seit der Jugoslawienkrise in den 90er-Jahren Tradition. Ungewöhnlich ist weiters, dass es keinerlei politische Querschüsse gibt - obwohl mit Franz Pirolt ein FPÖler als Bürgermeister fungiert.