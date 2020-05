Solidarität in Batschuns

Es war ein Schock, der Einheimische und Aslywerber in Batschuns (Gemeinde Zwischenwasser) zueinander gebracht hat: Im Jänner 2013 wurde ein Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in Batschuns, einem Ortsteil der Gemeinde Zwischenwasser, verübt. "Danach hat sich eine Initiative gebildet, die sich solidarisch mit den Flüchtlingen zeigen wollte", erzählt Waltraud Drexler. Sie gehört zu den Dorfbewohnern, die seither in Kontakt mit den rund 30 Asylwerbern stehen. Einmal pro Woche gibt es ein Sprachencafé im Asylquartier. "Die Flüchtlinge kochen Tee und Kaffee. Wir setzen uns zusammen und unterhalten uns, erzählen über unsere Kultur und Bräuche und umgekehrt", sagt Drexler. Außerdem gibt es immer wieder gemeinsame Aktivitäten, wie Feiern, Tanzabende oder Wanderungen. Asylwerber spielen zudem in Sportvereinen Fußball und Volleyball.