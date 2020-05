Raggal setzt auf Einbindung

850 Einwohner zählt das Bergdorf Raggal im Großen Walsertal. "35 davon sind Flüchtlinge", sagt Bürgermeister Hermann Manahl ganz selbstverständlich. "Das sind Gemeindebürger wie jeder andere auch", erklärt der Landwirt seine Haltung. Das Verhältnis von Einwohnern zu Asylwerbern würde in manch anderer Gemeinde Österreichs wohl für einen Aufschrei sorgen. In Raggal ist der 2013 ausgeblieben. "Die Bevölkerung wurde von Anfang an informiert. Das war ein guter Start, die Nachbarschaft von Anfang dabei", nennt Manahl die Grundvoraussetzung für das problemlose Miteinander. Die Asylwerber würden bei Festen eingeladen und miteinbezogen. Sie sitzen bei den Fußballspielen des Dorfvereins auf der Tribüne. Und die Gemeinde beschäftigt die Flüchtlinge für Arbeiten im Bauhof.