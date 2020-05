Probleme "gleich Null" in Annaberg

Die Probleme sind laut Bürgermeister Josef "Sepp" Schwarzenbacher im Ort "gleich Null" - für ihn sei es ein Herzensprojekt. Zwei Asylwerber sind vorübergehend für 120 Stunden in der Gemeinde beschäftigt. Abgesehen von dem Flüchtlingshaus seien in der Gemeinde in Privathaushalten noch zwei Flüchtlingsfamilien untergebracht, erzählt der Bürgermeister. Und ist überzeugt: "Ich denk' mir, wenn jeder ein bisserl was täte, dann wäre das alles kein Problem".