"Plattform für Menschen" in Altmünster

In einem ehemaligen Hotel in der Traunsee-Gemeinde Altmünster sind seit Dezember 2013 fast 50 Flüchtlinge untergebracht. Rund 40 Mitglieder der von Pfarrer Benezeder ins Leben gerufenen , Plattform Altmünster für Menschen‘ kümmern sich freiwillig und unentgeltlich, um die Bedürfnisse der Bewohner. Weitere 100 verstehen sich als unterstützende Mitglieder. Einmal im Monat gibt es ein interkulturelles Cafe, wo jeder willkommen ist, mit den Flüchtlingen in Kontakt zu treten. Es werden auch gemeinsame Ausflüge organisiert, so wie kürzlich in den Wildpark Grünau. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Plattform sind zahlreiche Deutschkurse, die auf verschiedenen Niveaus ehrenamtlich angeboten werden. Eine ganze Reihe von Asylwerbern hat bereits erfolgreich die standardisierten Prüfungen abgelegt.