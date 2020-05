Offenes Haus in Weitensfeld

In Weitensfeld im Gurktal hat die ehemalige Journalistin Elisabeth Steiner ihr elterliches Gasthaus " Bärenwirt" samt Pension als Flüchtlingsquartier für 20 Menschen zur Verfügung gestellt. In diesem "offenen Haus" können einander Einheimische und Flüchtlinge kennen lernen. Männer aus Syrien und Irak trainieren und spielen beim Fußballklub SV Weitensfeld-Zweinitz mit. Das Projekt in Weitensfeld wird von der FH Feldkirchen wissenschaftlich begleitet, um einen Integrationsleitfaden für andere Gemeinden zu erstellen. Auch Architektur-Studenten der TU Wien entwickeln daraus Ideen für eine neue integrative Bauweise, in der auch "Fluchtraeume" integriert werden sollen.