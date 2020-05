In Altenmarkt hat die Hilfe Tradition

"Es gibt in unserer Bevölkerung viele Menschen, die aus Eigeninitiative helfen - etwa mit Deutschkursen", erklärt Josef Balber, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Altenmarkt an der Triesting. Seit 35 Jahren sind in der 2000-Seelen-Gemeinde Flüchtlinge untergebracht, derzeit etwa 170. Betreut werden sie von der Caritas. Probleme bringe das keine mit sich. "Vor allem um die Kinder kümmern sich unsere Einwohner sehr gerne. Sie gehen in den KIndergarten und im Winter kommt der Nikolaus; über den freuen sich die KInder ja unabhängig von der Konfession", so Balber.