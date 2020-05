Hoffnung in Weiz

Über die private Initiative „Way of Hope“ wird Deutschunterricht in Lerngruppen angeboten, zwei Mitarbeiter der Initiative betreiben integrative Flüchtlingsarbeit. Am 2. Juli findet ein Benefizkonzert zugunsten der Hilfsarbeit statt. Asylwerber werden sind in Wohnungen statt Großquartieren untergebracht. Ebenfalls privat organisiert wurde der „ Nationentreff“, hier werden ebenfalls Deutschkurse angeboten. Die Gemeinde lädt Migranten auch ein, ihre Heimatländer in Vorträgen vorzustellen