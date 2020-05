Gutau: 25 Ehrenamtliche als Helfer

In der Mühlviertler Gemeinde Gutau sind derzeit 38 Flüchtlinge in einem ehemaligen Gasthof im Zentrum untergebracht. Rund 30 Ehrenamtliche engagieren sich regelmäßig als Helfer. Sie begleiten sie zu Behördengängen, fahren mit ihnen zu Sozialmärkten nach Freistadt oder Hagenberg, bringen sie ins Krankenhaus oder lernen mit ihnen Deutsch. Die Gemeinde verwaltet ein Spendenkonto, mit dem Flüchtlingen, deren Asylverfahren positiv beendet wurde, zinsenlose Kredite zur Verfügung gestellt werden. Damit soll ihnen der Start in die Selbstständigkeit erleichtert werden. Auch bei der Wohnraumbeschaffung wird geholfen. Außerdem gibt es Bürger, die Patenschaften für einzelne Migranten übernehmen. Die Flüchtlinge dürfen auch bei Arbeiten der Straßenmeisterei mithelfen.