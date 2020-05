Gemeinsame Weinlese in Horitschon

Seit mehr als 20 Jahren leben in Horitschon Flüchtlinge, derzeit sind 90 Asylwerber in der rund 1900-Einwohner-Gemeinde untergebracht. "Die Flüchtlinge werden bei uns gut integriert", erklärt Bürgermeister Peter Heger. Nicht nur in der kirchlichen Gemeinschaft und im Sportverein werden sie eingebunden. "Einer von ihnen ( Pa Ousman Sonko, Anm.) hat seine Karriere in der Jugend des ASK Horitschon gestartet und hat dann für Austria Salzburg gespielt", berichtet der Ortschchef stolz.

Ein Beispiel dafür, dass die Flüchtlinge aktiv am Dorfleben teilnehmen, ist auch ihr Einsatz als Erntehelfer. In Horitschon, einer bekannte Rotweingemeinde im Blaufränkischland, unterstützen sie die Winzer bei der Weinlese - natürlich als angemeldete Arbeitskräfte. Damit sich die Flüchtlinge auch mit den Horitschonern unterhalten können, halten Freiwillige Deutschkurse ab.