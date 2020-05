Gelebte Integration in Faistenau

Der Bürgermeister der Salzburger Gemeinde Faistenau (2990 Einwohner) Josef Wörndl ( ÖVP) hat das Projekt via einstimmigen Gemeindebeschluss im Vorfeld ins Leben gerufen. Seitdem herrscht postitive Stimmung im Ort: Es werden Deutschkurse angeboten, Rot-Kreuz-Mitarbeiter helfen den Flüchtlingen bei Arztterminen und administrativen Aufgaben und Nachbarn bieten den Flüchtlingen ehrenamtlich Hilfe bei der Hausrenovierung und Gartenarbeiten an. Die Asylwerber packen aber vorrangig selbst mit an und sind selbst für ihr vorübergehendes Zuhause verantwortlich. Zum Dank wird für die Helfer gekocht und sie verrichten kleinere Arbeiten im Rahmen der Nachbarschaftshilfe.