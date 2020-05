Eichgraben: Flüchtlinge willkommen

Sissi Hammerl, die pensionierte Lehrerin, ist in Eichgraben (4200 Einwohner) die treibende Kraft in Sachen Integration - gemeinsam mit Ursi Leutgöb, Hanni Krieger, Ruth Lerz, Renate Eze und Cecilia Thurner. Die Frauen geben fünf Mal pro Woche Deutschkurse, haben Kinderwägen und Fahrräder organisiert, verwalten eine Sammelstelle für Kleidung und Dinge des täglichen Gebrauchs. Sie veranstalten Wanderungen oder Keramikkurse. Es wird gemeinsam gekocht und gegessen. Über die Facebook-Gruppe MOSAIK Eichgraben werden die Tätigkeiten veröffentlicht. Die Gemeinde beschäftigte die Flüchtlinge im Zuge des „Bankerl-Projekts“: Gemeinsam mit den Arbeitern vom Bauhof renovierten sie die Holzbänke in der Gemeinde.