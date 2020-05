"8 Nationen - ein Verein!" in Feldkirch

"8 Nationen - ein Verein!", lautet des Credo des FC Tosters 99. Der Verein wurde 1999 im gleichnamigen Ortsteil von Feldkirch gegründet und hat sich soziales Engagement auf seine Fahnen geheftet. Es ist eines der vielen positiven Beispiele für den Umgang mit Flüchtlingen in der Vorarlberger Stadt. Über den Fußballclub werden Asylwerber integriert. Vereinsmitglieder übernehmen Mentorenrollen, begleiten die Flüchtlinge bei Amtsgängen und geben Deutschkurse. Die Stadt selbst verfügt über ein eigenes Integrationsbüro. Als besonders engagiert gilt auch Stefan Biondi, Vikar in der Pfarre des Ortsteils Tisens, in dem rund 100 Asylwerber untergebracht sind. Zuletzt hat er etwa über einen Pfarrbrief aufgerufen, Mietwohnungen für bereits anerkannte Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Mit Asylwerbern unternimmt der Pfarrer hingegen immer wieder Ausflüge.