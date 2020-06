Innsbruck zieht Ehrung für Kindesmisshandler zurück

Fall eins handelt von Pater Magnus Kerner. Der Kapuziner-Pater Kerner war Leiter des Seraphischen Liebeswerkes und des berüchtigten Kinderheimes " Bubenburg " in Fügen. Kerner, 1982 mit dem Innsbrucker Sozialehrenzeichen geehrt, ist laut dem Historiker Horst Schreiber "für langjährige Vertuschung von Gewalt und sexuellen Übergriffen durch Laienerzieher verantwortlich". Ehemalige Heimkinder aus Fügen berichten sogar von sexuellem Missbrauch durch Kerner.

Geehrtes SS-Mitglied

Der Zweite ist Hermann Pepeunig. Er war bereits als illegaler Nazi in Österreich tätig. Später war er Beamter im Dienst des Landes Tirol und Geschäftsführer des Vereins "Aufbauwerk der Jugend". SS-Mann Pepeunig, wurde 1983 für besondere Verdienste auf dem Gebiet der Sozialarbeit geehrt, obwohl er davor bereits zwei Mal wegen schwerer Körperverletzung an Jugendlichen verurteilt worden war. Einer der in den vergangenen Jahren unermüdlich für die Aberkennung der Ehrenzeichen des Prügel-Paters und des Ex-Nazis gekämpft hat, ist Erwin Aschenwald. Der Tiroler verbrachte selbst einige Jahre in der " Bubenburg". Aschenwald: "Es ist erfreulich, dass die Ehrenzeichen aberkannt wurden. Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Politik es nicht von sich aus geschafft hat, sondern erst dazu gedrängt werden musste."