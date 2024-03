Ermittlungen gegen Finanzbeamten wegen Amtsmissbrauchs

Der pinke Nationalratsabgeordnete Yannick Shetty , Fraktionsführer im COFAG-Untersuchungsausschuss, forderte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) dazu auf, eine interne Revision anzuweisen. Durch die Übersiedlung nach Tirol soll sich die Signa Millionen an Steuern gespart haben, so der Vorwurf.

Eine entsprechende Mitteilung an die Fraktionen im U-Ausschuss sei vom Ministerium ergangen, so die „TT“. Das Ministerium ersuche um ein Konsultationsverfahren, um Akten zu dem Fall erst später an den U-Ausschuss liefern zu müssen. Einen Zusammenhang mit dem COFAG-U-Ausschuss bestätigte Sprecher Mayr, darüber hinaus gab es unter Verweis auf das laufende, nicht öffentliche Ermittlungsverfahren aber keinen weiteren Kommentar.

Nach Bekanntwerden der Ermittlungen sah sich der NEOS-Politiker bestätigt und stellte weiter einen Konnex zu Benko her. Auf Twitter schrieb er, dass „gegen den obersten Benko-Prüfer“ am Finanzamt Innsbruck„ nun ein Strafverfahren eingeleitet worden sei. Der APA teilte er mit, dass sich der NEOS-Verdacht “rund um unsaubere Vorgänge„ am Finanzamt Innsbruck nun bestätige. Ein “hoher Finanzbeamter soll gemeinsam mit drei Steuerberatern ein System der Bevorzugung für bestimmte Günstlinge gebaut haben", behauptete Shetty. Man werde im U-Ausschuss jedenfalls “weiter an der Aufklärung arbeiten.„

Der Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG war von SPÖ und FPÖ eingesetzt worden. Die Opposition interessiert sich vor allem für Förderungen an sogenannte “Milliardäre", etwa an Benko, der sein Kommen im U-Ausschuss für April bereits zugesagt hat.