32-Jährige in Park von Brunnensäule erschlagen

Ein entsetzliches Ende fand in der Nacht zum Samstag ein romantisches Tête-à-Tête im idyllischen Waltherpark in Innsbruck. Die Marmorsäule eines denkmalgeschützten Brunnens stürzte auf eine 32-jährige Deutsche und verletzte sie lebensgefährlich. Ärzte konnten der Frau nicht mehr helfen, sie starb am Samstag in der Uniklinik. Eine Obduktion wurde angeordnet.

„Der Unfall ist gegen 23.30 Uhr passiert. Ein 24-jähriger Innsbrucker hat an einem Baum und der Säule des Joachimsbrunnens eine Hängematte befestigt und sich mit der 32-Jährigen hineingelegt“, sagt Bernhard Gruber von der Polizeidirektion Tirol. Nach rund 15 Minuten fiel die Säule samt der darauf befestigten Statue plötzlich um und begrub die Frau unter sich. „Der Mann hatte mehr Glück als die Frau, er ist bei dem Unglück unverletzt geblieben.“ Zeugen des Vorfalls gibt es nicht. Bis Samstagabend waren die polizeilichen Ermittlungen nicht abgeschlossen. Die Säule hatte dem Gewicht der beiden Personen jedenfalls nicht standgehalten.