Indra Collini: „Die Menschen bewegt der Rechtsruck“

Seit dem 23. März gibt es einen neuen Landtag und seit diesem Tag regiert eine schwarz-blaue Koalition – auch wenn mit der SPÖ gemäß dem Proporzsystem noch eine dritte Partei in der Landesregierung vertreten ist. Mit drei Mandaten sitzen die Neos weiterhin als Opposition im Landesparlament und müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich die politische Situation im Land durch diese Koalition stark verändert hat.

Der Befund, den die pinke Landessprecherin Indra Collini im KurierTV über die neue Konstellation abgibt, fällt sehr kritisch aus. „Es hat sich schon viel verändert, wenn man merkt, dass die schwarz-blaue Koalition eine in sich geschlossene Blase ist. In meiner Wahrnehmung macht sie auch eine ziemliche Mauer in Richtung der anderen Parteien“, sagt Indra Collini. Mehr beschäftige sie allerdings die Stimmung draußen. Collini: „Ich bin im Moment sehr viel unterwegs. Was die Menschen bewegt, ist natürlich dieser Rechtsruck. Dieses Selbstverständnis, mit dem sich Johanna Mikl-Leitner politisch mit Udo Landbauer in ein Bett gelegt hat.“