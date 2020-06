In letzter Sekunde vor Ertrinken gerettet: „Um mich herum war alles schwarz“

Als ich die Fotos gesehen habe, hab’ ich mich sehr g’schreckt, wie das ausschaut“, grübelt Ivana Pranjic Dienstagvormittag beim Besuch des KURIER an ihrem Krankenbett im UKH Klagenfurt. Vom Unfall selbst weiß sie nichts mehr: Die Bürokauffrau aus Scheifling, Steiermark, war am Montag, an ihrem 21. Geburtstag, mit dem Auto in Teufenbach in die Hochwasser führende Mur gestürzt.

„Ich war bei meiner Mama und wollte mich danach in Judenburg mit einer Freundin treffen“, erzählt die 21-Jährige. „Dann hat mich etwas auf der Straße irritiert hat – ein Reh oder ein Radfahrer.“ Jedenfalls verriss die junge Frau ihren silbergrauen Ford Mondeo und verlor die Kontrolle über das Auto.