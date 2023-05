In Jauchegrube gestürzt: Feuerwehr rettete Kalb in Kärnten

Im Bezirk St.Veit an der Glan ist am Samstagfrüh ein Kalb von der Feuerwehr aus einer Jauchengrube gerettet worden. Laut einer Aussendung der Kärntner Polizei waren in der Nacht auf Samstag sechs weibliche Fleckviehkälber aus einer Weide ausgebrochen. In der Nähe des Wirtschaftsgebäudes der Hofstelle stürzte eines der Kälber in eine drei Meter tiefe, zu zwei Drittel gefüllte Jauchegrube.

Tier blieb unverletzt

Der Besitzer der Jungtiere, ein 59-jähriger Landwirt, verständigte gegen 5.30 Uhr die Feuerwehr.