In der Steiermark können nun auch Taxis Krankentransporte durchführen

Krankentransporte können in der Steiermark nun auch von Taxis durchgeführt werden. Eine Vereinbarung zwischen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Steiermark und der Wirtschaftskammer Steiermark ermöglicht, dass Krankenbeförderungen aller Art von Taxis durchgeführt werden können, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Gesundheitsfonds Steiermark. Bisher war das nur für Fahrten zu Chemo- und Strahlentherapie sowie zur Dialyse möglich.