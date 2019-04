In 15 Jahren könnten 500 Wölfe heulen

Zahlreiche Spuren und Hinweise deuten darauf hin, dass sich schon demnächst Österreichs viertes Wolfsrudel im Gebiet der Bergkette Ostrong im südwestlichen Waldviertel bilden dürfte. Davon sind zwei Wissenschaftler überzeugt. Sie präsentierten Dienstagabend im Museum Niederösterreich in St. Pölten aktuelle Forschungsergebnisse. Demnach leben derzeit 13 bestätigte und bis zu 35 vermutete Wölfe in Österreich. In 15 Jahren könnten es laut Schätzungen hierzulande bis zu 500 Raubtiere sein. Weil die Population – in ganz Europa – stark wachsen wird, müsse die Politik endlich auf Herdenschutzmaßnahmen setzen, fordern die Experten.

„Es ist eine Illusion, zu glauben, dass man mit Abschüssen einzelner Wölfe einen Zustand wie vor rund 100 Jahren herstellen kann. Sobald einer erlegt ist, kommt der nächste“, betonte Klaus Hackländer, Wildbiologe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Das Raubtier sei damals nur deswegen fast ausgerottet geworden, weil man „mit allen Mitteln, die Gott verboten habe“, vorgegangen sei. In Zeiten strengen Tierschutzes seien Tötungsmittel wie Gift oder Fallgruben ethisch nicht mehr vertretbar.

Aus seiner Sicht sei eine Koexistenz mit dem Wolf wie in anderen – noch stärker betroffenen – Ländern möglich. Aber erst müsse die aufgeheizte Diskussion abklingen. „Dass der Wolf in Österreich Realität ist, damit müssen wir uns abfinden. Für diese Situation gibt es extra einen Managementplan, der nur umgesetzt werden muss“, sagte Hackländer und verwies darauf, dass Österreich wegen der hohen Wilddichte „Europameister in Sachen Futter für den Wolf ist“.