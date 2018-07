Immo-Spekulanten spielen auf Zeit: Witterung setzt Abbruchhäusern zu

Wo bis vor Kurzem noch traditionelle Wiener Küche kredenzt wurde, frisst sich jetzt Wasser in die Wände. Das Restaurant Sperl in der Karolinengasse wurde vor wenigen Wochen an eine Immobiliengruppe verkauft. Als die neuen Eigentümer davon Wind bekamen, dass aufgrund einer Novelle im Baurecht Gründerzeithäuser bald nur mehr unter erschwerten Bedingungen abgerissen werden dürfen, begannen in einer Nacht- und Nebelaktion die Abbrucharbeiten. Zwar wurden die nur kurze Zeit später von der Baupolizei (MA37) wieder gestoppt, das Haus könnte aber jetzt quasi ein Opfer der Judikatur werden.

Durch die jüngste Novelle in der Wiener Bauordnung ist die MA19, die Abteilung für Architektur und Stadtgestaltung, dazu verpflichtet, die Erhaltenswürdigkeit des Gebäudes einzustufen. Zur Freude vieler Anrainer und der Wiedener Grünen wurde das ehemalige Sperl-Haus für erhaltenswürdig erklärt. Eigentlich müssten damit jetzt Sanierungsarbeiten beginnen. Die Besitzer dürften es aber auf einen Rechtsstreit mit der Stadt ankommen lassen.