Immer weniger machen den Führerschein

In Österreich ist dieser Trend noch neu, im Ausland wird das Phänomen schon seit einigen Jahren beobachtet. Aufgefallen ist die Entwicklung erstmals 2008 in Japan. In den USA und Deutschland war der Rückgang bei den jungen Führerschein-Interessenten erstmals vor vier Jahren ein Thema. In einer US-Studie gaben Jugendliche bereits 2012 in folgender Reihenfolge an, worauf sie am wenigsten verzichten können: Computer (35 Prozent), Mobiltelefon (30 Prozent), Auto (28 Prozent).

"Die Jugend ist heute lieber indoor als outdoor", meint Knoflacher. Die Kommunikation kommt also ins Haus, man muss nicht mehr mit dem Auto zu seinen Freunden fahren. Ähnlich sieht das auch ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger: "Das neue Smartphone wird intensiv beworben, das ist heutzutage extrem wichtig für die Jugendlichen. Dafür wird Zeit und Geld investiert. Allerdings spielen auch die geburtenschwächeren Jahrgänge sicherlich eine Rolle."

Dazu kommt natürlich die Preisfrage, die jungen Menschen laut Experten immer mehr bewusst wird. Ein Auto kostet inklusive aller Nebenkosten rund 400 Euro im Monat, auf die Lebenszeit gerechnet ergibt das knapp 250.000 Euro – der Preis einer kleinen Eigentumswohnung.

"Unsere Kunden werden auch immer unberechenbarer", stellt Alexander Seger von der Mödlinger Fahrschule Fürböck fest. "Die Kurse zu Weihnachten und Ostern sind nicht so gut gebucht, im Sommer haben es dafür immer mehr Kunden. Wir mussten heuer sogar Interessenten wegschicken."