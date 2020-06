Immer weniger Jugendliche in U-Haft

In solchen Konferenzen beraten Bewährungshelfer, Familienmitglieder, Pädagogen, Freunde und Bekannte sowie der Betroffene selbst an einem runden Tisch, wie es weitergehen soll. Alle Mitwirkenden unterschreiben eine Vereinbarung, in der Auflagen, Verpflichtungen und ein geregelter Alltag festgehalten werden. Das letzte Wort hat der Jugendrichter, der sich auf Basis des Vereinbarten für ein „gelinderes Mittel“ – also die Enthaftung – aussprechen kann. „Das funktioniert deshalb so gut, weil nicht irgendjemand eine Vorstellung hat, sondern es ist jene des Jugendlichen.“ Dies könne der Betroffene leichter umsetzen, betont Matschnig.

In den 90er-Jahren wäre die Idee noch als „utopisch“ abgetan worden, sagt Andreas Zembaty vom Bewährungshilfe-Verein Neustart. Der Verein hat das Konzept entwickelt und (inklusive Testphase) seit 1. August 2013 im Auftrag der Richter 87-mal zu einer Konferenz geladen. Zembaty sagt, die runden Tische liefern dem Richter oft den entscheidenden Puzzlestein, um ein vollständiges Bild vom Jugendlichen und seinem Umfeld zu haben. Früher sei eine Enthaftung oft daran gescheitert, dass der Jugendliche auf der Straße gestanden wäre. „Jetzt zeigen dem Richter viele Beteiligte, dass sie da sind“, sagt Zembaty.

Für jene, die über keine Bleibe verfügen, sind die bisher leer stehenden Plätze in Wohngruppen gedacht. Übrig blieben, so Zembatys Idealbild, nur mehr „Jugendliche, denen kapitale Delikte angelastet werden“.

Das soziale Netz hält allerdings nicht immer: Sieben Mal mussten Jugendliche zurück in die U-Haft-Zelle, weil sie die Weisungen verletzt haben. Darunter ist auch jener 14-Jährige aus St. Pölten, der nach Bombenplänen im Internet gesucht haben soll.