Immer mehr Männer tappen in die Nacktfoto-Falle

- Tun Sie Online nichts, was Sie nicht auch offline tun würden!

- Die Anonymität des Internet verleitet viele Menschen dazu, private Details schnell an unbekannte Personen weiterzugeben. Das könnte später unangenehm werden. Denken Sie immer daran und lassen Sie online die gleiche gesunde Skepsis walten, die Sie auch offline besitzen.

- Werden Forderungen nach Geld, Kontodetails, Nacktfotos oder Ähnlichem an Sie herangetragen, so sollte sich Ihr gesunder Menschenverstand an dieser Stelle einschalten und Sie warnen.

- Wenn eine Person Sie gleich zu Beginn der Kommunikation davon überzeugen möchte, mithilfe Ihrer privaten E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu kommunizieren und somit den geschützten Bereich der Community zu verlassen, sollten Sie skeptisch werden. Kommunizieren Sie möglichst lang auf der Plattform, wo der Schutz für Sie größer ist.

- Falls sich die Kommunikation Richtung E-Mail schreiben entwickelt, nutzen Sie möglichst einen Account, aus dem nicht Ihr voller Name ersichtlich wird.

- Nutzer, die kein Profilfoto zeigen oder sich in widersprüchliche Aussagen verstricken, sind ebenfalls mit Vorsicht zu genießen.

- Kommt es zur ersten Begegnung, so wählen Sie vorzugsweise ein Cafe oder einen anderen öffentlichen Ort, an dem Sie gegebenenfalls auch unverfänglich nach 20 Minuten gehen können, falls Sie sich bei dem Date nicht wohl fühlen.

Weitere Sicherheitstipps von eDarling