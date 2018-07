„Im Zweifel“ sind sie keine Hetzer

Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) stuft die Identitären als rechtsextrem ein. Experte Bernhard Weidinger bleibt auch nach den Freisprüchen dabei. Denn die Identitären hätten „den Rechtsextremismus durch rhetorische Modernisierung ein Stück weit gegen juristische Verfolgung immunisiert“. Sie wüssten genau, wie weit sie gehen dürften, um nicht am Strafrecht anzustreifen. „Jetzt haben sie auch die gerichtliche Bestätigung, dass was, was sie bisher gemacht haben, rechtlich ok ist.“