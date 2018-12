Im Schwitzkasten: Wo sich Frauen an die Gurgel gehen

Was auf der Bühne dramatisch aussieht, ist das Ergebnis monatelangen Trainings. „Jeder Griff ist echt und kann richtig wehtun. Aber wir haben eine Abfolge, wissen, wie wir reagieren – und dann tanzen wir miteinander“, sagt die 38-jährige Chabela während eines Trainings einige Tage später. Jeden Mittwoch wird in einem Schulturnsaal in Wien-Fünfhaus geübt: Fallen und Abrollen, Würfe, Schläge, Kombinationen.

Gerhard Hradil – in der Wrestlingszene bekannt als „Humungus“ – baut dafür gerade eine Übungsfläche aus Judomatten auf. „Das taugt mir so an dem Sport:

Du kannst mit dem Partner arbeiten und trotzdem beweisen, dass du besser bist.“