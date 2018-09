Im Schulbuch lebt Udo Jürgens weiter

Bei der Auflistung der Täler in St. Veit wurde auf das Glantal komplett vergessen. Dafür lebt Udo Jürgens im Buch weiter, obwohl er bereits Ende 2014 verstorben ist. Im Fall des Herrn „Willhelm Hrudnigger“ ist Fantasie gefragt, um den Mundartdichter Wilhelm Rudnigger zu enttarnen. Und der Maler Herwig Böckl ist gestorben, bevor er geboren wurde: statt 1966 wurde das Todesjahr 1866 angegeben – dieses Kapitel „Berühmte Kärntner“ werden die Pädagogen bei der Mitarbeitskontrolle also wohl elegant umschiffen müssen. Dafür ist auf einem Bild mit Segelboot und See der Ossiacher See zu sehen, aber der Wörthersee angegeben.

Auf die Fehler aufmerksam wurde Landtagsabgeordneter Gerhard Köfer (Team Kärnten). Er bezeichnet das Werk als „Schund-Buch. Das Ministerium trägt Mitschuld an diesem Skandal, weil es das Buch per Bescheid als geeignet für Volksschulen erklärt hat.“