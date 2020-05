Illegales Autorennen in Innsbruck: Drei Frauen verletzt

Bei einem illegalen Autorennen in Innsbruck ist ein 20-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Freitag gegen einen Lichtmast geprallt. Während er ohne Blessuren davonkam, zogen sich seine drei Mitfahrerinnen Verletzungen zu, informierte die Polizei. Die drei Frauen im Alter von 20, 21 und 26 Jahren wurden in die Klinik eingeliefert.

Der 20-Jährige fuhr gegen 1.50 Uhr auf dem Südring vom Einkaufszentrum DEZ kommend in westliche Richtung. Seinen Angaben zufolge forderte ihn dabei ein neben ihm fahrender Pkw-Lenker zu einem Rennen auf. Auf Höhe der Olympiabrücke beschleunigte der 20-Jährige schließlich sein Fahrzeug auf etwa 60 bis 80 km/h, ehe er die Kontrolle verlor und das Auto gegen einen Lichtmast prallte. Der Wagen wurde erheblich beschädigt.