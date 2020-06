Illegaler Lauschangriff der deutschen Kripo

Ein großer Lauschangriff der niedersächsischen Kriminalpolizei in Österreich sorgt derzeit für Aufregung in Deutschland. Die Polizisten hatten das Auto eines Dealers verwanzt und diesen illegalerweise auch in der Alpenrepublik abgehört. Im Nachhinein wollte die deutsche Polizei offenbar doch noch eine Genehmigung beim Innenministerium in Wien einholen – dieses verweigerte das aber.

Der nun bekannt gewordenen Vorfall dürfte bereits im Jahr 2011 passiert sein. Die Polizei waren einem Ring von mutmaßlichen Dealern auf der Spur; die Staatsanwaltschaft ordnete eine großen Lauschangriff an. Zwei deutsche und ein rumänischer Staatsbürger galten als Hauptverdächtige. Beim Einkauf von 1,5 Kilo Heroin in Österreich waren die Beteiligten allerdings auf zwei Fahrzeuge aufgeteilt. Während ein Deutscher die Drogen transportierte, saßen die anderen beiden offenbar in einem Begleitauto.