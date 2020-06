Illegale Zigarettenfabrik versorgte halb Europa

Insgesamt geht die Polizei davon aus, dass die um rund 700.000 Euro in einem ehemaligen Kühlhaus errichtete hoch professionelle Fabrik mehr als 100 Millionen Zigaretten in Umlauf gebracht hat. Es handelt sich dabei um Fälschungen der Marke "Gold Mount", die in 16 verschiedenen Sorten auf dem Markt erhältlich sind. Neun Bulgaren, ein Israeli und ein Slowake wurden festgenommen. Die illegale Ware wurde mit bulgarischen Lkw über Litauen, Tschechien und die Slowakei in die Bestimmungsländer transportiert. In der Fabrik konnten 2000 Zigaretten pro Minute hergestellt werden.

Europol spricht davon, dass die illegale Zigarettenindustrie Jahr für Jahr Milliardengewinne macht, die von der organisierten Kriminalität eingesackt werden und teilweise sogar den internationalen Terrorismus finanzieren. Je nach Studie ist etwa jede fünfte bis zehnte in Österreich gerauchte Zigarette illegal.