Steirischer Arzt: "Ich hab’ gewusst, er wird sich rächen"

So ein „großes , schwarzes Ding“ hätte ihr der Arzt gezeigt. „Er hat’s aus dem Sakko rausgezerrt“, beteuert die Angeklagte, eine Jägerin. „Er muss sich schützen vor seiner Ex-Frau, hat er gesagt.“ Um eine Faustfeuerwaffe geht es. Der Ehemann der Angeklagten starb durch einen Schuss aus dieser Waffe. Die Justiz ging von Suizid aus, lässt dies aber gerade neu prüfen. Diese Waffe gehörte ursprünglich dem steirischen Mediziner.

Aber darum geht es in dem Prozess am Mittwoch eigentlich gar nicht. Auch nicht um das andere Verfahren: In dem wurde dem Arzt vorgeworfen, seine vier Kinder seelisch gequält zu haben. Er wurde in erster Instanz freigesprochen – der KURIER berichtete.

Die Angeklagte war seine Nachbarin und Patientin. Zwei Mal, im Dezember 2014 und im Februar 2015, sagte sie offiziell aus, dass ihr der Herr Doktor keine Waffe gezeigt hätte. Bis Oktober 2016. Da war auf einmal alles anders: „Die erste Aussage war falsch. Der Mensch hat mir so viel Angst gemacht.“

Staatsanwalt Christian Kroschl klagt falsche Zeugenaussage sowie Begünstigung an und verweist auf ein Datum: „Das ist auffällig. Eine Woche zuvor hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Vergewaltigung eingestellt.“ Auch das gehört gar nicht hierher, ist aber ein Puzzleteil dieses komplexen Rechtskrimis: Die Tochter der Angeklagten hatte eine Affäre mit dem Arzt, warf ihm aber Vergewaltigung vor.