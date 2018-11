„Ich blicke positiv in die Zukunft“

Stefan Joham ist das, was man als „Kreativen“ bezeichnen würde. Er ist selbstständiger Fotograf, hat ein Studio in Wien-Neubau und wohnt in Mariahilf. Sein Leben spielt sich also großteils in diesen „Bobo“-Bezirken ab. Als „Bobo“ wird die Generation im Informationszeitalter bezeichnet, welche beruflichen Erfolg und einen unkonventionellen Lebensstils vereint.

Auf der Mariahilfer Straße wird der 34-Jährige von vielen begrüßt. „Mir gefällt das, wenn man offen ist und viele Leute kennt.“ Obwohl er als Selbstständiger in der Kreativbranche in unsicheren Zeiten lebt, glaubt er, dass sich Wien und Österreich in eine gute Richtung entwickeln.